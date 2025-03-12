Бойцы ВСУ бегут из-под Курска - Forbes

Объявлено об изгнании боевиков ВСУ из Курской области
Картинка: сгенерировано ИИ
Российские военные продолжают громить противника

Российские военные продолжают наносить точные удары по позициям противника, что привело к отступлению украинских подразделений из многострадальной Курской области. По данным Forbes, основные силы всушников, включая несколько "тяжелых бригад", покинули российские земли и отошли на незалежную сторону границы.

Отмечается, что решающим моментом стало массовое уничтожение украинской техники в конце февраля. Тогда российские "крылатые бойцы" нанесли удары по колоннам вдоль дороги в Суджу, что вывело из строя десятки транспортных средств. В результате через две недели незалежные боевики начали отходить из региона.

Украинский источник, беседовавший с журналистами, рассказал, что его знакомым головорезам удалось выбраться из-под Курска и избежать окружения. По его словам, ситуация сложилась не в пользу незалежных вояк и выхода у боевиков уже не было – им оставалось лишь бежать.

Российские бойцы продолжают делать все для того, чтобы не дать противнику ни единого шанса на возвращение.

К слову, ранее было раскрыто требование украинского лидера Владимира Зеленского, которое проигнорировала американская сторона.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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