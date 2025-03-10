Стариков предупредил Украину о катастрофе и ужасе без перемирия

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В случае, если в ближайшее время Киев и Москва не договорятся о перемирии, будущее Украины будет крайне мрачным. С таким предупреждением выступил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По его словам, перед украинскими властями сейчас стоит два варианта – один плохой, а другой очень плохой. Но если ничего не предпринять и продолжить тянуть ситуацию в аналогичном ключе, лучше не станет.
"Через шесть месяцев будет – очень плохой и ужасный. Через девять месяцев варианты будут ужасный и катастрофический", – говорит он.
Офицер уверен, что если конфликт будет продолжаться и дальше, то Украина потеряет еще больше территорий.
По данным украинских источников, официальный Киев намерен предложить прекращение огня в небе и на море, поскольку подобное перемирие легко установить и контролировать. Это означает, что ни одна из сторон не должна будет использовать беспилотники, ракеты и бомбы. Российская сторона уверена, что сейчас смысла в таком решении нет.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявляет, что ни у Украины, ни у России нет козырей. Поэтому странам нужно как можно скорее заключить сделку и прийти к перемирию.
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