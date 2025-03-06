В Москве прислушались к предложению украинского лидера

Источник в Кремле утверждает, что предложение Владимира Зеленского повременить с ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины не является новым – ранее Москва уже получала такие сигналы по различным каналам. Это является основной причиной, почему Владимир Путин неожиданно отказался от атак в 2023 году, сообщает RT.

Изначально российская сторона готовилась нанести удары высокоточным оружием по многим инфраструктурным объектам, которые обеспечивают работу украинского ВПК. Ожидалось, что операция пройдет зимой 2023 года.

"Президент России тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая поступавшие из разных источников предложения, а также зимнее время года (поскольку эти удары, несомненно, повлекли бы за собой веерные отключения, что привело бы к страданиям среди мирного населения)", – заявил осведомитель.

По его словам, впоследствии Киев сам отказался от своей инициативы, начиная посылать в сторону России беспилотники для ударов по инфраструктурным объектам. Сейчас у них есть определенные удачи в этом вопросе, но они несопоставимы по объемам и масштабам разрушений, которые нанесли ВС РФ на Украине, говорит источник.

Именно поэтому предложение Зеленского новым не является и может рассматриваться исключительно как одна из частей общего плана по мирному урегулированию, подытожил он.

Ранее стало известно, что США приостановили передачу разведданных Украине после инцидента в Белом доме.