Незалежная оказалась в очень сложной ситуации

Вашингтонская администрация решила прекратить помогать украинской армии. Очевидно, что это грозит глобальными последствиями для Украины. Так, высокопоставленный киевский чиновник заявил, что приостановка военной помощи со стороны США приведет к дальнейшим территориальным потерям для страны.

Решивший остаться анонимным информатор журналистов подчеркнул, что прекращение поставок вооружений создает серьезные риски, однако, на его взгляд, не станет причиной полного поражения страны. По его мнению, ситуация остается сложной, но у Киева есть надежда на возобновление поставок.

Ранее стало известно, что нынешняя вашингтонская администрация приостанавливает всю военную помощь киевскому режиму, требуя от властей этой республики продемонстрировать готовность к мирным переговорам. Сообщалось, что американские власти ожидают от украинского руководства более четкой позиции по переговорам.

По данным СМИ, поставки вооружений прекратились около 4:30 мск. Чиновник, комментируя ситуацию, выразил обеспокоенность, что отсутствие поддержки ослабит обороноспособность Незалежной и может привести к изменениям на линии фронта и потерям очередных регионов. Однако он подчеркнул, что украинская сторона не теряет надежды на пересмотр этого решения и возобновление поставок в ближайшее время.

К слову, ранее в плане Лондона по Украине заметили досадную деталь.