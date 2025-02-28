Посол Украины разрыдалась после ругани Зеленского и Трампа

Посол Украины разрыдалась после ругани Зеленского и Трампа
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Кадр видео
Женщина не смогла сдержать эмоций на официальной встрече

Публичная часть встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа закончилась грандиозным фиаско. Лидеры не просто наорали друг на друга в прямом эфире, но даже перешли на ненормативную лексику. Представители украинской делегации не могли скрыть эмоций и ужаса от происходящего – они надеялись, что все же смогут договориться с главой США во время визита, но все чаяния разбились вдребезги.

Посол Украины в США Оксана Маркарова пыталась сдержаться во время происходящего, она потирала лицо и с тревогой вслушивалась в беседу на высоких тонах. В какой-то момент лидеры начали перебивать друг друга и ругаться, а Трамп, в речь которого постоянно вклинивался Зеленский, осадил украинского гостя словами "тупой президент", после чего тот замолчал. Из-за происходящего дипломат почти разрыдалась перед всеми – это произошло в тот момент, когда глава США сказал "либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт на руках".

В момент ссоры Трамп вышел из себя из-за поведения Зеленского, что даже позволил ненормативную лексику. Он заявил, что Обама передал Украине "дерьмо", зато он предоставил им "Джавелины". 

Подробности ссоры глав США и Украины – в материале "Утро.ру".

Источник: соцсети

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