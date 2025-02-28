"Вы не имеете права": Зеленский и Трамп наорали друг на друга в прямом эфире

Украинский президент поругался с главой США

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме прошла на высоких тонах. Напряжение между политиками было заметно не только в невербальных, но и словестных проявлениях. В конце концов они поругались в прямом эфире.

Сперва при встрече американский президент едко подметил, что Зеленский сегодня нарядно одет – в этот момент на лидере была черная водолазка, штаны и ботинки, которые не соответствовали формату мероприятия.

Тем не менее, в качестве задабривания украинская делегация привезла Трампу чемпионский пояс Александра Усика, поскольку знает, что глава США – большой фанат бокса. Однако это не помогло. В какой-то момент открытая часть встречи переросла в настоящую ссору. Поводом для этого стало вмешательство вице-президента Джей Ди Вэнса, который отметил, что у украинской стороны нехватка солдат для продолжения конфликта.

"Вы приезжайте и посмотрите сами", – резко ответил ему Зеленский.

После этого они начали ругаться друг с другом, в дело пришлось вмешаться Трампу. Он заявил, что Украина сейчас находится в невыгодном положении, поэтому не может диктовать ничего по поводу прекращения огня. Политик напомнил, что Вашингтон передал Киеву 350 млрд долларов и поэтому они должны быть благодарны.

"Вы не можете нам говорить: дайте то, дайте это. Вы высказываете неуважение нашей стране! Дело идет к третьей мировой войне, вы не имеете права играться с этим! У вас нет сильных карт на руках! Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить: "я не хочу остановить войну". Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках! Или мы подписываем соглашение, или мы уходим. У вас нет сильной позиции. Вы должны высказывать нам благодарность. А вы этого не делаете. Это плохо", – наорал на Зеленского Трамп.

Сперва украинский лидер пытался перебивать главу США, говорил параллельно, но по итогу сдался и стал его смиренно слушать. В конце Зеленский спросил, могут ли ему предоставить слово, на что Трамп заявил: "Нет, ты и так много сказал". После этой перепалки общение президентов с прессой закончилось, они ушли в отдельный зал для закрытых переговоров.