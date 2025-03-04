Эксперты оценили будущее Украины после приостановки поставок вооружения

Озвучено мрачное будущее Украины после жесткого решения США
Фото: соцсети
Стране отводят максимум четыре месяца до окончательного разгрома

Решение Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине окажет большое влияние на фронтовую ситуацию, уверены западные эксперты. По их словам, эффект станет заметен в течение двух-четырех последующих месяцев.

Пауза в поставках может вдвое сократить объемы поступлений военной техники и снарядов в распоряжение ВСУ, говорит старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. Помощь со стороны Европы не даст Украине "рухнуть с обрыва" в один момент, но она и не окажет спасительного эффекта. В итоге воздействие на фронт будет довольно "калечащим".

"Линии фронта будут продолжать прогибаться, и в конце концов сломаются, и Украине придется согласиться на неблагоприятное – даже катастрофическое – мирное урегулирование" – говорит эксперт.

При этом другие аналитики прогнозируют более пессимистическое будущее Украины без поставок американского оружия, поскольку скажется на нескольких критических направлениях: бронетехнике, средствах связи, артиллерии, а также запасах HIMARS и ATACMS.

Напомним, Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после перепалки с Зеленским в Белом доме и отказа украинского лидера просить прощение.

Источник: Политика страны
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