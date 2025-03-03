Вашингтон поставил Киев на место

Новый глава Белого дома Дональд Трамп выступил с резкой критикой слов руководителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что до финала конфликтной ситуации в Незалежной еще очень далеко. На просторах интернет-пространства американский политик назвал эти слова худшими, подчеркнув, что вашингтонская администрация больше не намерена мириться с такой позицией.

Глава Белого дома отметил, что киевский верховод не стремится к миру, пока у него есть поддержка американцев. Он также напомнил, что на встрече с Зеленским представители стран еврообъединения прямо заявили о своей зависимости от США в этом вопросе. То есть, в данном деле все зависит исключительно от помощи Америки. На этом фоне странные попытки Киева демонстрировать Москве силу выглядят несостоятельными.

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский", – обратил особое внимание глава вашингтонской администрации.

Политик сослался на материал, в котором упоминалось, что мирное соглашение с РФ, по мнению руководителей Киева, остается недостижимым. При этом украинский лидер продолжает рассчитывать на американскую поддержку, несмотря на напряженные отношения с нынешней администрацией.

К слову, ранее в плане Лондона по Украине заметили досадную деталь.