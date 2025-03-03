Трамп назвал слова о далеком окончании конфликта худшим заявлением Зеленского

Трамп указал на худшее заявление Зеленского
Дональд Трамп. Фото: The White House / wikimedia.org
Вашингтон поставил Киев на место

Новый глава Белого дома Дональд Трамп выступил с резкой критикой слов руководителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что до финала конфликтной ситуации в Незалежной еще очень далеко. На просторах интернет-пространства американский политик назвал эти слова худшими, подчеркнув, что вашингтонская администрация больше не намерена мириться с такой позицией.

Глава Белого дома отметил, что киевский верховод не стремится к миру, пока у него есть поддержка американцев. Он также напомнил, что на встрече с Зеленским представители стран еврообъединения прямо заявили о своей зависимости от США в этом вопросе. То есть, в данном деле все зависит исключительно от помощи Америки. На этом фоне странные попытки Киева демонстрировать Москве силу выглядят несостоятельными.

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский", – обратил особое внимание глава вашингтонской администрации.

Политик сослался на материал, в котором упоминалось, что мирное соглашение с РФ, по мнению руководителей Киева, остается недостижимым. При этом украинский лидер продолжает рассчитывать на американскую поддержку, несмотря на напряженные отношения с нынешней администрацией.

К слову, ранее в плане Лондона по Украине заметили досадную деталь.

Источник: Truth Social ✓ Надежный источник
По теме

В США требуют отставки Зеленского после инцидента в Белом доме

Американцам не понравился тон, который позволил себе украинский лидер

Церемония "Оскара" закончилась скандалом из-за Украины

Людям не понравилось, что самым лучшим признали фильм с участием россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей