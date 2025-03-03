Глава Финляндии: Зеленский и Трамп должны помириться, как люди в браке

Грандиозную перепалку политиков продолжают обсуждать во всем мире

Финский лидер Александр Стубб прокомментировал напряженный разговор между главой киевского режима Владимиром Зеленским и новым руководителем вашингтонской администрации Дональдом Трампом, сравнив его с семейной ссорой.

В недавнем интервью агентству Bloomberg он отметил, что в любых отношениях бывают моменты, когда стороны обижаются друг на друга, но важно находить пути к примирению.

Стубб подчеркнул, что для достижения взаимопонимания необходимо остыть, все обсудить, пожать друг другу руки и двигаться дальше. Так он охарактеризовал встречу Зеленского и Трампа, состоявшуюся 28 февраля в Вашингтоне.

"Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений", – оригинально прокомментировал случившееся финский политик.

Напомним, беседа между лидерами оказалась крайне напряженной и в итоге переросла в конфликт. В конце концов глава Соединенных Штатов Америки, почувствовав неуважение, досрочно завершил встречу и удалил Зеленского из зала.