Трамп посоветовал журналисту попробовать отнять территории у России

"Попробуйте отнять": Трамп сделал заявление о территории России
Дональд Трамп. Фото: The White House / wikimedia.org
Президент ранее заявлял о планах оставить часть регионов за Киевом

Во время недавней пресс-конференции Дональд Трамп жестко осадил журналиста, который спросил его про возвращение территорий Украине, потерянных в ходе российской спецоперации. Сотрудник СМИ поинтересовался, не станет ли сохранение регионов за Россией опасным сигналом для Китая.

"А вы сами попробуйте отнять их обратно", – ответил ему Трамп. 

Такое заявление президент сделал вскоре после того, как объявил о своем намерении способствовать возвращению Украине наибольшей части потерянных территорий из возможных и закрепить это в будущем мирном соглашении между странами. При этом ранее он утверждал, что считает маловероятным любую возможность забрать часть регионов у России в рамках сделки.

Американский лидер не раскрывает, какие именно территории могут быть включены в сделку, однако подчеркивает, что хочет завершить конфликт на выгодных для обеих сторон условиях. 

В Москве, впрочем, относятся к заявлениям Трампа некритично, называя его намерение решить территориальный вопрос в сторону Украины "рабочим процессом", который придется урегулировать в рамках переговоров.

Источник: РИА "Новости"
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