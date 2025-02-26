Врач объяснил появление странного синяка на руке Трампа

В Белом доме уже выступили с объяснениями по поводу состояния президента

Фотография со встречи Дональда Трампа с Эммануэлем Макроном спровоцировала слухи о нездоровье американского президента из-за одной детали. Публика обратила внимание на странный синяк на руке лидера с тыльной стороны, который расползался буквально по всей поверхности.

На снимке, появившемся в СМИ, можно заметить, что повреждение расположено на правой ладони – той, которую Трамп использует в повседневной жизни. И после возникновения вопросов, откуда взялся синяк, в Белом доме поспешили прервать все разговоры о состоянии лидера – пресс-секретарь уверяет, что проблема появилась из-за частых рукопожатий главы США.

Врач-физиолог Алексей Умрюхин считает, что такая версия появления синяка – вполне логична. Американский президент по долгу вынужден регулярно проводить встречи с политическими, военными деятелями и бизнесменами. И не исключено, что у некоторых из них может быть очень сильное рукопожатие.

Тем не менее, медик подчеркнул, что могут быть и другие причины посинения – например, к этому могут привести дефециты в питании, ломкость капиляров или другие травмы.

Судмедэксперт Алексей Решетун, в свою очередь, заявил, что этот синяк, скорее всего, связан с возрастными особенностями и вряд ли свидетельствует о какой-то конкретной патологии.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп дважды унизил Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом.