Политолог указал на важный сигнал Путина Трампу

Лидеры продолжают обмениваться друг с другом сообщениями по различным каналам

Недавнее заявление Владимира Путина стало важным сигналом Дональду Трампу о готовности к сотрудничеству, уверен политолог Сергей Марков. Так он прокомментировал ночное интервью российского президента журналисту Павлу Зарубину.

В своем комментарии глава России предложил Москве и Вашингтону подумать над совместным производством аллюминия – например, в Красноярском крае.

Политолог отметил, что интервью Путина срочно вышло в ночное время в качестве спецвыпуска новостей – момент был подобран специально, чтобы подгадать конец рабочего для в Вашингтоне.

"И это было прямое послание Путина Трампу через экран ТВ. Прямо. Оперативно. Так начала делаться политика", – заявил Марков.

Зарубежные СМИ утверждают, что американский президент очень заинтересован в сотрудничестве с Россией в экономическом плане. Во время встречи с Макроном в Белом доме он сообщил, что Вашингтон общается с Москвой по поводу разработки соглашения об экономическом развитии – в том числе по вопросу добычи редкоземельных металлов.