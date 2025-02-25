Политолог указал на важный сигнал Путина Трампу

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Недавнее заявление Владимира Путина стало важным сигналом Дональду Трампу о готовности к сотрудничеству, уверен политолог Сергей Марков. Так он прокомментировал ночное интервью российского президента журналисту Павлу Зарубину.
В своем комментарии глава России предложил Москве и Вашингтону подумать над совместным производством аллюминия – например, в Красноярском крае.
Политолог отметил, что интервью Путина срочно вышло в ночное время в качестве спецвыпуска новостей – момент был подобран специально, чтобы подгадать конец рабочего для в Вашингтоне.
"И это было прямое послание Путина Трампу через экран ТВ. Прямо. Оперативно. Так начала делаться политика", – заявил Марков.
Зарубежные СМИ утверждают, что американский президент очень заинтересован в сотрудничестве с Россией в экономическом плане. Во время встречи с Макроном в Белом доме он сообщил, что Вашингтон общается с Москвой по поводу разработки соглашения об экономическом развитии – в том числе по вопросу добычи редкоземельных металлов.
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