"Путин не против": Трамп и Макрон выступили с важным объявлением по Украине

Глава США допусти, что конец трехлетнему противостоянию может прийти в течение пары недель

В понедельник, 24 февраля, французский лидер Эммануэль Макрон прибыл в Вашинтон, чтобы провести переговоры с Дональдом Трампом по украинскому конфликту и изложить все предложения, которые выдвинули европейские главы после нескольких встреч. По итогам беседы оба президента выступили с важными объявлениями.

Трамп указал, что очень надеется на окончание противостояния на Украине в течение пары недель, если "все будут умнее". Он также пожелал, чтобы Владимир Зеленский скорее приехал в Овальный кабинет для подписания мирного соглашения. По его словам, урегулирование конфликта является попыткой избежать начала третьей мировой войны, в которую он может превратиться.

При этом президент США указал, что Россия также сделала ему несколько привлекательный предложений. Например, сейчас страны обсуждают соглашение об экономическом развитии, которое также затрагивает вопрос добычи редкоземельных металлов.

Французский лидер, в свою очередь, отметил, что Европа может отправить миротворческий контингент для обеспечения гарантий безопасности – принимать участие в военных действиях они не будут. Трамп отметил, что уже обсудил этот вопрос с российской стороной.

"Путин не против размещения европейских войск на Украине в рамках мирного соглашения", – заявил глава США.

Дональд Трамп сообщил, что пока продолжаются переговоры по украинским территориям, поскольку в Киеве надеются, что смогут вернуть часть своей земли. Однако эту перспективу лидер считает "непростой задачей". Он также отдельно подчеркнул, что после окончания боевых действий американских солдатов на Украине не будет – обеспечение безопасности окажется в полной ответственности Европы.

Вместе с этим американский президент в ответ на вопрос журналистов отказался называть Владимира Путина "диктатором", как ранее отзывался о Владимире Зеленском. Он отметил, что не использует такие слова необдуманно.