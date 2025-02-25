Трамп дважды унизил Макрона во время визита в Белый дом

Трамп дважды унизил Макрона во время визита в Белый дом
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: The White House / wikimedia.org
Президент США показал всей Европе свое отношение

Во время приезда Эммануэля Макрона в Вашингтон Дональд Трамп продемонстрировал свое пренебрежение к французскому коллеге, дважды унизив его во время встречи. Об этом сообщают британские СМИ.

Журналисты напомнили, что после приземления Макрона в аэропорту его встречала глава протокольной службы Моника Кроули. Глава США ехать туда отказался. Затем во время прямой видеоконференции с членами G7 Трамп снова продемонстрировал неуважение – он посадил главу Франции сбоку своего президентского стола, из-за чего Макрон выглядел не как равноценный партнер, а как помощник или переводчик.

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В Британии полагают, что прием, который Трамп организовал французскому лидеру в Вашингтоне, стал посланием всей Европе. Американский президент хотел продемонстрировать свое отношение к союзникам и жесткий разворот политики США в сторону России. 

Как известно, сейчас Вашингтон и Брюссель заняли категорически разные точки зрения в отношении украинского конфликта. Трамп намерен положить конец противостоянию как можно скорее, приложив для этого максимум усилий. Европейские лидеры, напротив, принимают новые меры по поддержке Украины в финансовом и военном планах, а также настаивают на необходимости дать России отпор.

Ранее во время встречи с Макроном Дональд Трамп заявил о возможности положить конец конфликту в течение пары недель.

Источник: Daily Express
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