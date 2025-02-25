Провал американцев стал очевидным для всех

Экс-советник главного оборонного ведомства США Дуглас Макгрегор признал, что введенные администрацией бывшего лидера этой страны Джо Байдена санкции не ослабили Россию, а наоборот, сделали ее только сильнее.

Эксперт констатировал, что экономическое давление, которое должно было подорвать позиции Москвы, в итоге привело к прямо противоположному результату. Отставной американский военный отметил, что сегодняшняя Российская Федерация обладает большей мощью и влиянием, чем до введения санкционных ограничений. Он назвал это горькой ошибкой американского руководства.

"Это все произошло по нашей глупости", – подчеркнул американец.

Кроме того, бывший военный призвал нынешнюю вашингтонскую администрацию пересмотреть подход к отношениям с Москвой и прекратить конфликт в Незалежной. Он подчеркнул, что именно этого хотят не только американцы, но и занявший высокую должность новый президент Дональд Трамп.

В Кремле неоднократно заявляли, что санкционное давление Запада не сможет поставить страну в тупик. Российские власти подчеркивали, что экономика смогла адаптироваться к новым условиям, а западные политики не готовы признать провал своей стратегии.

К слову, ранее на Западе рассказали, что Вашингтон сделает для России.