Ситуация кардинально меняется

Санкционная политика вашингтонской администрации в отношении Москвы может измениться в ближайшее время. К таким выводам пришли аналитики авторитетного западного издания Financial Times.

Газета утверждает, что российская сторона предложила администрации Дональда Трампа ряд выгодных деловых соглашений, которые могут повлиять на дальнейшее развитие отношений между странами.

В публикации отмечается, что наши делегаты прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с перечнем предложений, которые могут заинтересовать американского лидера. По мнению аналитиков, именно экономическая выгода является одним из ключевых факторов, способных повлиять на позицию нового президента по вопросу санкционной политики.

"Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты", – указано в статье.

Переговоры высокого уровня между нашими и американскими делегатами состоялись на прошлой неделе в Эр-Рияде. По итогам встречи обе стороны заявили о позитивных результатах, выразили готовность совместно работать над решением проблем и обсудили планы по дальнейшим консультациям.

В Британии на этом фоне подчеркнули, что сейчас можно ожидать со стороны Белого дома шаги, которые приведут к пересмотру санкционной политики в отношении нашего государства.

К слову, ранее Пушков назвал внезапное последствие мира с Киевом.