Ситуация может развиваться самым неожиданным образом

Ситуация в Европе после завершения украинского конфликта может развиваться самым неожиданным образом. По мнению сенатора Алексея Пушкова, этот процесс способен привести к ослаблению Евросоюза и даже его возможному распаду. Таким мнением политический деятель поделился в социальных сетях.

Политик считает, что поражение Украины, которое многие западные лидеры предпочитают не замечать, может вызвать так называемый "украинский синдром". Одним из его наиболее серьезных последствий, по его словам, станет ослабление позиций Брюсселя и кризис евроинтеграции. В результате некоторые страны могут выйти из ЕС, что поставит под угрозу само существование объединения.

Пушков также отметил, что вашингтонская администрация кардинальным образом пересматривает свое отношение к украинскому вопросу. Дональд Трамп рассматривает ситуацию не как приоритетную цель, а скорее как экономическое и политическое бремя. Однако для Евросоюза и Великобритании Украина по-прежнему остается стратегическим проектом, ради которого они готовы идти на значительные жертвы.

Очевидно, что дальнейшее развитие событий в Евросоюзе будет зависеть от того, насколько европейские страны готовы учитывать реальные последствия конфликта и признавать изменения в мировой расстановке сил.

К слову, ранее был раскрыт коварный план Лондона и Парижа против России.