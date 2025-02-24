Европейские страны никак не могут успокоиться

Руководитель британского правительства Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон придумали новый коварный план против нашей страны.

Эти два европейских государства решили объединить усилия, чтобы повлиять на позицию нового руководителя Белого дома Дональда Трампа по Украине. По данным британской газеты The Times, они всерьез рассчитывают убедить американского лидера пересмотреть свои подходы к урегулированию конфликта.

Источник издания утверждает, что оба европейских политика планируют оказывать давление на главу США, чтобы он отказался от прямых переговоров с Россией. Взамен Лондон и Париж готовы предложить свои гарантии безопасности для Украины, рассчитывая таким образом удержать вашингтонскую администрацию в общей антироссийской стратегии.

Очевидно, что самостоятельные действия американских властей ослабляют влияние европейских стран в урегулировании конфликта. Стоит отметить, что подобные попытки европейских лидеров убедить Вашингтон изменить свою линию не новы. Однако вероятность того, что Трамп останется при своем мнении, весьма велика.

К слову, ранее вскрылись детали тайной поездки Трампа в Москву. Вашингтон при новом лидере резко изменил свой внешнеполитический курс.