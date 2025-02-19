Киев призвали снова наладить контакты с демократами

Религиозная общность является одним из главных козырей Украины в будущих переговорах с США. С таким заявлением выступил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

Политик утверждает, что в стране, по различным оценкам, от 1,3 до 3% населения являются сторонниками протестантизма. Такой показатель делает Украину самой большой протестантской страной в Европе, указал он.

"И это наш самый главный козырь в отношениях США. Большинство избирателей Трампа – американские консервативные протестанты", – указал Гончаренко*.

Депутат раскритиковал украинские власти за то, что в сложившейся ситуации они никак не используют этот аспект. Также он возмущен, что Киев моментально отвернулся от демократической партии США, начал критиковать отставные американские власти как только Дональд Трамп был официально избран на пост президента. Гончаренко* утверждает, что после ухода республиканца к власти могут снова прийти демократы, поэтому Украине нужны долгосрочные связи, а не ситуативные контакты.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя переговоры в Эр-Рияде, заявил, что не пойдет на ультиматумы ни со строны России, ни США.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга