Зеленский заявил об отказе идти на ультиматумы после переговоров в Эр-Рияде

Политик сообщил, что встреча между Россией и США стала большим сюрпризом для Украины

Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию высказался о прошедших в Эр-Рияде переговорах между Россией и США. По его словам, сейчас Москва пытается снова поставить те же условия, которые Киев вместе с партнерами назвал неприемлемыми в 2022 году в Стамбуле.

По его словам, встреча между российскими и американскими делегатами в Саудовской Аравии стала большим сюрпризом для Украины. Политик выразил уверенность, что там Россия хочет договориться о сокращении численности украинской армии и отказе от потерянных территорий. Вместе с этим он подчеркнул, что откажется признавать любые договоренности, достигнутые без участия украинской стороны.

"Снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет? Идти на ультиматумы России не собирался и не собираюсь", – сказал он.

Зеленский полагает, что все критические высказывания Дональда Трампа и американской администрации в последнее время связаны с попыткой угодить России для проведения личной встречи, единственная цель которой – как можно скорее добиться прекращения огня. Однако это не является успехом, уверен президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на текущий момент Европа является слабым союзником.