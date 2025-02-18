Зеленский назвал европейские государства слабыми

Опозоренный Зеленский унизил Европу тремя словами
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Комик-политик продолжает выступать с громкими заявлениями

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз огрызнулся в сторону Европы. Он пафосно заявил, что, несмотря на некоторые положительные изменения за последние три года, Европа остается недостаточно сильной в военном плане.

"Европа сегодня слаба", – сказал он.

Так всего тремя словами политик снова унизил объединение, которое на протяжении нескольких лет снабжало его оружием и финансами.

Бывший комик с видом знатока заявил, что европейским странам не хватает численности боевых сил, мощного военно-морского и воздушного флота, а также беспилотных технологий.

Накануне он предложил создать вооруженные силы Европы, в состав которых могли бы войти украинские военные. Политик обратил особое внимание на то, что считает Европу слабой в военном отношении и убежден, что ей необходимо усиление обороноспособности.

Напомним, недавно глава киевского режима попал в очень неприятную ситуацию. Украинские делегаты вместе со своим верховодом во время визита в ОАЭ оказались в неловком положении. Будто бы в насмешку их разместили в гостинице под названием "Москва", и это в то время, когда Россия и США обсуждают будущее Украины без участия Киева.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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