"Высадка десанта": Зеленский заявил о покушении

"Высадка десанта": на Зеленского совершили покушение
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Лидер рассказал, что три года назад его пытались принудить к капитуляции

Владимир Зеленский утверждает, что в начале 2022 года, когда конфликт с Россией только начинался, он столкнулся с жестким принуждением к миру. В частности несколько раз на него пытались совершить покушение. Подробности происходящего он рассказал в интервью The Guardian.

Украинский президент утверждает, что после событий февраля российская сторона посылала к нему множество послов – в их числе были депутаты, олигархи, известные европейские политики, которые пытались убедить его сдаться и пойти на уступки Москве. Делать он этого не стал, в результате чего против него начали тайную операцию по ликвидации.

"Были люди, которые хотели убить, была стрельба, было и то, что умерли наши люди тут, внутри нашего Офиса (президента), были и другие люди, которые защищали, была высадка десанта... Все это было. Параллельно с этим были ультиматумы и звонки (от третьих лиц)", – рассказал он.

При этом Зеленский утверждает, что не мог согласиться на российские условия, поскольку они были слишком жесткими и противоречили национальным интересам Украины. По его мнению, пойти на сделку с Россией тогда означало предательство собственной страны и граждан, нарушение их прав и норм конституции. 

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью, что готов отказаться от Курской области и обменять ее на украинские территории, которые сейчас находятся под контролем России.

Источник: The Guardian
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