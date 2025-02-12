Москва показала в реальное действие концепции "мир через силу"

Российские войска нанесли массированный удар по украинской столице с использованием баллистических ракет и беспилотников. По заявлению украинской стороны, удалось сбить шесть снарядов "Искандер" и 71 дрон – сколько из них достигли цели, не сообщается.

Прилеты были зафиксированы сразу в нескольких районах Киева. В Оболонском начался пожар в одном из офисных зданий, один человек погиб, а трое получили ранения. В Голосеевском случился загорелось двухэтажное складское помещение на площади 600 квадратных метров.

В Соломенском и Святошинском районах Киева на крышах жилых домов начались пожары. В Обуховском возникло возгорание нежилых помещений. В Бориспольском районе обломками сбитых БПЛА повреждены 9 частных домов и автомобиль. Некоторые очевидцы заявили, что после атаки в отдельных частях города пропало электричество.

В России объяснили массированную атаку на Киев ответом на недавние слова Владимира Зеленского. Ранее политик заявлял, что готов приступить к переговорам с Россией, задействуя концепцию "мир через силу". Он выразил готовность обменять территории в Курской области на те, которые были потеряны ВСУ в ходе конфликта.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, указал, что подобная концепция иногда действительно работает. Особенно, когда ее задействуют против Украины.

"Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", – написал он в Telegram.