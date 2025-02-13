Сторонники Порошенко устроили дебош в Верховной Раде

Так они ответили на репрессии со стороны действующих украинских властей

Сторонники бывшего украинского президента Петра Порошенко устроили беспорядки в Верховной Раде. Они заблокировали работу парламентариев в связи с новыми обвинениями в адрес политика.

Ранее сообщалось, что на Украине инициировали разбирательство в отношении Порошенко – его подозревают в государственной измене, против него ввели персональные санкции, а возле его дома выставили силовиков. По данным украинских СМИ, экс-президента могут арестовать в любой момент.

В ответ на подобные действия со стороны действующего руководства Украины сторонники Порошенко устроили дебош в Раде. Они вышли с плакатами "Нет политическим репрессиям", криками, а некоторые даже затеяли в здании потасовку. После этого заседание было закрыто.

Сам Порошенко расценивает принятые против него решения как провокацию и преступление. Он предъявил встречные обвинения Владимиру Зеленскому в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность за свои ошибки.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что происходящее на Украине можно охарактеризовать как "жабагадюкинг".