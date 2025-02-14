Зеленский выставил два ультиматума после удара по ЧАЭС

Зеленский выставил два ультиматума после удара по ЧАЭС
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Украинский лидер требует войско на 1,5 млн человек для противостояния России

Во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский предъявил два ультиматума для прекращения конфликта с Россией. Заявления он сделал после удара беспилотника по Чернобыльской атомной станции. 

Лидер указал, что готов поддержать инициативу Трампа приступить к переговорному процессу, но в первую очередь обсуждение должно произойти с США и союзниками, а уже после этого сможет присоединиться Россия. Другой порядок действий он считает недопустимым.

"Мы готовы к переговорам с США, союзниками, а затем, после того как мы согласуем позицию, мы поговорим с россиянами", – сказал Зеленский.

Также президент заявил, что если Украину отказываются принимать в НАТО, то западные страны должы предоставить армию в 1,5 млн человек с современным оружием. Зеленский подчеркнул, что отказ от принятия Киева в альянс продиктован опасениями американцев об эскалации с Россиией. При этом он считает, что готового плана по урегулированию конфликта у США нет.

Со своими заявлениями Зеленский выступил вскоре после удара беспилотника по ЧАЭС. Эксперты предупреждают, что инцидент может привести к глобальной экологической катастрофе.

Ранее Китай предложил оказать содействие в мирных переговорах по украинскому конфликту, однако в США отказали в инциативе.

Источник: Bloomberg
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