Зеленский выставил два ультиматума после удара по ЧАЭС

Украинский лидер требует войско на 1,5 млн человек для противостояния России

Во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский предъявил два ультиматума для прекращения конфликта с Россией. Заявления он сделал после удара беспилотника по Чернобыльской атомной станции.

Лидер указал, что готов поддержать инициативу Трампа приступить к переговорному процессу, но в первую очередь обсуждение должно произойти с США и союзниками, а уже после этого сможет присоединиться Россия. Другой порядок действий он считает недопустимым.

"Мы готовы к переговорам с США, союзниками, а затем, после того как мы согласуем позицию, мы поговорим с россиянами", – сказал Зеленский.

Также президент заявил, что если Украину отказываются принимать в НАТО, то западные страны должы предоставить армию в 1,5 млн человек с современным оружием. Зеленский подчеркнул, что отказ от принятия Киева в альянс продиктован опасениями американцев об эскалации с Россиией. При этом он считает, что готового плана по урегулированию конфликта у США нет.

Со своими заявлениями Зеленский выступил вскоре после удара беспилотника по ЧАЭС. Эксперты предупреждают, что инцидент может привести к глобальной экологической катастрофе.

Ранее Китай предложил оказать содействие в мирных переговорах по украинскому конфликту, однако в США отказали в инциативе.