Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский предъявил два ультиматума для прекращения конфликта с Россией. Заявления он сделал после удара беспилотника по Чернобыльской атомной станции.
Лидер указал, что готов поддержать инициативу Трампа приступить к переговорному процессу, но в первую очередь обсуждение должно произойти с США и союзниками, а уже после этого сможет присоединиться Россия. Другой порядок действий он считает недопустимым.
"Мы готовы к переговорам с США, союзниками, а затем, после того как мы согласуем позицию, мы поговорим с россиянами", – сказал Зеленский.
Также президент заявил, что если Украину отказываются принимать в НАТО, то западные страны должы предоставить армию в 1,5 млн человек с современным оружием. Зеленский подчеркнул, что отказ от принятия Киева в альянс продиктован опасениями американцев об эскалации с Россиией. При этом он считает, что готового плана по урегулированию конфликта у США нет.
Со своими заявлениями Зеленский выступил вскоре после удара беспилотника по ЧАЭС. Эксперты предупреждают, что инцидент может привести к глобальной экологической катастрофе.
Ранее Китай предложил оказать содействие в мирных переговорах по украинскому конфликту, однако в США отказали в инциативе.
Москва показала в реальное действие концепции "мир через силу"
В Пекине хотят поспособствовать мирному решению вопроса