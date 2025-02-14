Эксперт заявил о риске утечки радиации после взрыва на ЧАЭС

Утечка радиации: в России раскрыли правду о взрыве на ЧАЭС
Фото: Omar David Sandoval Sida / wikimedia.org
Возгорание на объекте является тревожным сигналом

В ночь на 14 февраля по саркофагу Чернобыльской АЭС был нанесен удар. Сотрудники МАГАТЭ утверждают, что слышали взрыв, который привел к возгоранию на крыше защитной оболочки четвертого реактора. Киев моментально обвинил в произошедшем Москву, а российская сторона, в свою очередь, назвала инцидент провокацией перед Мюнхенской конференцией, на которой должны пройти переговоры между США и Россией.

На Украине утверждают, что наружный саркофаг получил существенные повреждения. Повышение радиации зафиксировано не было, но специалисты продолжают вести наблюдение. При этом эксперты предупреждают, что любые проблемы с защитной оболочкой могут привести к масштабной экологической катастрофе.

Эколог Вениамин Голубитченко указал, что утечка радиации может произойти не сразу, а через некоторое время после взрыва. Например, саркофаг может получить новые повреждения в случае непогоды, резкого похолодания, дождя или снегопада. По его словам, если возгорание было зафиксировано внутри, то это очень плохой признак.

"Если это где-то снаружи, вокруг саркофага, то это может быть просто обслуживающая инфраструктура – ее потушат и может быть обойдется", – подытожил он.

Напомним, новый купол ЧАЭС был смонтирован в 2016 году. Он закрывает собой прошлый защитный слой, который сдерживал утечку радиации.

Источник: Постньюс

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