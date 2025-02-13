WSJ: Китай предложил США и России роль посредника по Украине

Китай сделал предложение США и России по Украине
Фото: unsplash.com
В Пекине хотят поспособствовать мирному решению вопроса

На фоне сигналов Трампа и Путина о готовности начать переговоры по Украине, Китай отправил через посредников команде американского президента предложение провести саммит между двумя лидерами в Пекине. Дополнительно китайская сторона захотела посодействовать мирным усилиям после возможного перемирия, сообщает The Wall Street Journal.

Предложение Китая подразумевает саммит президентов США и России без участия Владимира Зеленского. Однако такие переговоры могли бы противоречить обещанию Запада не решать украинский вопрос без Украины. 

В Белом доме не стали подтверждать получение инициативы от Пекина, но при этом отвергли ее, назвав "нежизнеспособной". 

"Это предложение было встречено скептически в США и Европе, учитывая глубокую обеспокоенность по поводу все более тесных связей между Пекином и Москвой", – указано в статье.

Журналисты полагают, что действия Китая связаны с недавними угрозами Трампа ввести новые торговые пошлины, если Си не посодействует в вопросе украинского урегулирования. Своими действиями китайский лидер хотел продемонстрировать, что готов вступить в переговоры.

Однако китайский политик не хочет оказывать конкретную помощь в прекращении конфликта, чтобы не испортить отношения с Россией – поэтому и предложение к Трампу не включает в себя никаких обязательств по прекращению экономических связей с Москвой. Давить на Владимира Путина глава КНР тоже откажется, несмотря на надежды Запада.

Источник: The Wall Street Journal
По теме

Россия жестко ответила Киеву на выпад Зеленского о Курской области

Москва показала в реальное действие концепции "мир через силу"

Между Макроном и премьером Индии произошел скандал

Французский лидер оскорбил индийского политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей