WSJ: Китай предложил США и России роль посредника по Украине

В Пекине хотят поспособствовать мирному решению вопроса

На фоне сигналов Трампа и Путина о готовности начать переговоры по Украине, Китай отправил через посредников команде американского президента предложение провести саммит между двумя лидерами в Пекине. Дополнительно китайская сторона захотела посодействовать мирным усилиям после возможного перемирия, сообщает The Wall Street Journal.

Предложение Китая подразумевает саммит президентов США и России без участия Владимира Зеленского. Однако такие переговоры могли бы противоречить обещанию Запада не решать украинский вопрос без Украины.

В Белом доме не стали подтверждать получение инициативы от Пекина, но при этом отвергли ее, назвав "нежизнеспособной".

"Это предложение было встречено скептически в США и Европе, учитывая глубокую обеспокоенность по поводу все более тесных связей между Пекином и Москвой", – указано в статье.

Журналисты полагают, что действия Китая связаны с недавними угрозами Трампа ввести новые торговые пошлины, если Си не посодействует в вопросе украинского урегулирования. Своими действиями китайский лидер хотел продемонстрировать, что готов вступить в переговоры.

Однако китайский политик не хочет оказывать конкретную помощь в прекращении конфликта, чтобы не испортить отношения с Россией – поэтому и предложение к Трампу не включает в себя никаких обязательств по прекращению экономических связей с Москвой. Давить на Владимира Путина глава КНР тоже откажется, несмотря на надежды Запада.