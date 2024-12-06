Il Fatto Quotidiano: Запад прорабатывает три варианта разделения Украины

Раскрыто три вероятных сценария разделения Украины
Фото: unsplash.com
Только один из них считают самым оптимальным

Журналисты итальянского издания Il Fatto Quotidiano утверждают, что так или иначе Украину ждет разделение на несколько частей. Всего прорабатывается три возможных варианта, которые в перспективе приведут к урегулированию конфликта с Россией.

Первый подразумевает "немецкую модель", она больше всего устроит украинского президента Владимира Зеленского. Страну поделят на два блока, где одна часть останется под контролем Киева. Ее примут в НАТО с гарантиями безопасности по пятой статье, не допустив нового нападения со стороны России. Однако такой вариант меньше всего устраивает Москву и нового президента США Дональда Трампа, который уверен – этот шаг станет слишком опасным для мировой стабильности.

Второй можно условно назвать "европейский Израиль". Страна окажется вне состава Североатлантического альянса, но будет пользоваться постоянной поддержкой в виде поставок оружия со стороны Запада. Этот вариант, отмечают журналисты, самый дорогой и рискованный, поскольку в последствии Украина может превратиться в самую военнизированную страну в Европе, что наверняка не понравится ее ближайшим соседям по ЕС.

И последний подразумевает деление Украины при организации специальной международной миссии, в которую войдут страны без членства в НАТО. Например, Китай или Индия. Такой вариант наиболее соответствует представлениям Трампа об урегулировании, поскольку не требует от Вашингтона особого вмешательства. 

При этом отмечается, что любой из указанных сценариев возможен только в том случае, если стороны смогут прийти к соглашению о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести новые санкции против России и передать Украине как можно боеприпасов до окончательного ухода Байдена с поста президента.

Источник: ТАСС
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