Министр отметил, что Москва хотела бы хороших отношений с Вашингтоном

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В частности в нем была затронута тема запуска российского "Орешника" по украинской территории. Интервьюер поинтересовался, какой именно сигнал хотела послать Россия подобным решением.

Лавров рассказал, что удар баллистической ракетой был проведен в тестовом режиме. Канал связи между Москвой и Вашингтоном по таким вопросам работает до сих пор, однако Пентагон не воспринял информацию от российских коллег как что-то опасное.

Министр подчеркнул – атака "Орешником" продемонстрировала, что Россия готова задействовать любые средства, когда на Западе пытаются добиться ее "стратегического поражения".

"Россия готова направить дополнительные "сообщения", если Запад не сделает нужных выводов после применения "Орешника"", – отметил он.

Если бы США, Европа и Украина соблюдали Минские договоренности, то Россия не стала бы начинать спецоперацию, указал дипломат. По его словам, российская сторона не желает ухудшения ситуации, поэтому надеется, что ее сигнал был принят правильно.

Также Сергей Лавров напомнил, что российские власти, включая Владимира Путина, уважительно относятся к народу США, истории страны и ее достижениям. Москва хотела бы хороших отношений с Вашингтоном и не видит причин, по которым это сотрудничество невозможно.