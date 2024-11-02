В обществе начали зреть настроения против альянса

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Франция должна выйти из состава НАТО. К такому выводу он пришел после заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о подрыве "Северных потоков".

Ранее министр указал, что теракт на газопроводах по сути превратил европейские страны в экономический, финансовый и энергетический придаток США. По его словам, Запад не сможет жить в условиях равноправных отношений между странами, поскольку привык существовать за счет колониальных походов.

Французский политик выразил мнение, что Лавров прав. Он полагает, что Франция должна наконец стать свободной, сильной и гордой страной.

"Выйдем из НАТО, быстро!" – призвал Филиппо своих сторонников и нанес удар по целостности альянса.

Он подчеркнул, что самым плохим в данной ситуации является то, что Париж даже не высказал своего протеста по поводу подрыва "Северных потоков". По его мнению, это может указывать только на невероятный уровень покорности действующей администрации перед Вашингтоном.

Ранее Лавров ответил на претензии Запада из-за поддержки России со стороны КНДР.