Он напомнил о тайных действиях США и Европы

Постоянные претензии со стороны Запада по поводу отправки северокорейских солдат в Россию прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он одной фразой заткнул истерику, которая сейчас наблюдается в США и ЕС из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Министр напомнил, что иностранные наемники воюют на стороне ВСУ довольно давно – они получили статус так называемых добровольцев. Дополнительно украинцам помогают военные кураторы НАТО, которые обучают их использовать западное оружие против российской армии. И если бы они не инструктировали украинских солдат, не снабжали данными космической разведки, то вряд ли бы армия Украины могла бы противостоять ВС РФ.

Присутствие западных военных в зоне СВО является частью гибридной войны НАТО и ЕС против России, указал Лавров. Однако они действуют тайно, в отличие от Москвы, которая заключила договор с Пхеньяном, опубликовав "весь его текст". И это совершенно не нарушает нормы международного права.

"Так что здесь наша позиция абсолютно честна, открыта. А вот такие лукавые заявления (западных стран) о том, что мы под каким-то предлогом отправим войска – это попытка задним числом оправдать то, что уже давно происходит", – заткнул он истерику Запада из-за КНДР.

Ранее публика активно обсуждала видео с саммита БРИКС, на котором Сергей Лавров не смог сдержать эмоций.