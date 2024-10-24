Лаврову наступили на ногу на саммите БРИКС: реакция дипломата попала на видео

Лавров не смог сдержаться после неожиданной выходки на БРИКС
Кадр эфир "Россия 1"
Политик сказал два слова, которые заинтриговали народ

Глава МИД Сергей Лавров стал участником заседания членов саммита БРИКС. Дипломат находился прямо за Владимиром Путиным во время мероприятия, поэтому часто попадал в объективы камер. И в один момент оператору удалось заснять, как проходящий мимо него человек случайно наступил политику на ногу.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, что во время инцидента Лавров внимательно записывал пометки на бумаге. Как только ему наступили на ногу, он немного припрыгнул на стуле от неожиданности и стал внимательно смотреть на допустившего оплошность делегата. Судя по всему, извинений у него за случившееся не попросили.

Лавров не смог сдержаться после неожиданной выходки на БРИКС со стороны коллег, которые, как подразумевает дипломатия, должны вести себя уважительно по отношению друг к другу. В итоге проявленное поведение вывело Сергея Лаврова из себя. Он не стал скрывать эмоций, сказав всего два слова и вызывав веселую реакцию у Юрия Ушакова. После дипломат тяжело вздохнул и продолжил свою работу.

Публика спорит, что именно сказал Лавров в ответ на произошедшее. И многие пришли к выводу, что содержание высказывания было нецензурным. Подтвердить или опровергнуть эту версию невозможно, поскольку в момент инцидента записывающего устройства на главе МИД не было.

Источник: Telegram
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