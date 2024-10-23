Лукашенко накормили запрещенной едой в Казани

"Мне хватит!": Лукашенко возмутился из-за приема в Казани
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Политик напомнил о своих проблемах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань, где проходит саммит стран БРИКС. Политику сразу же оказали теплый прием, встретив его русским караваем и татарским чак-чаком. Однако, как оказалось, с этими угощениями у лидера возникли трудности.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подвел Лукашенко к блюдам и сказал, что их нужно попробовать обязательно. На что президент согласился – взял кусочек и немного укусил чак-чак. Отведать каравай глава Белоруссии не решился, вместо этого поцеловав блюдо в знак уважения.

"Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя! Ты худенький, а мне хватит!" – возмутился Александр Григорьевич приемом в Казани.

В марте 2023 года президент Белоруссии пообещал народу, что сбросит лишний вес. Он указал на изменения в собственном теле, когда рассуждал о политике ценообразования в стране. Критики говорили, что закон приведет к голоданию населения, однако прогнозы не оправдались. 

"Кто похудел? На меня посмотрите и увидите! А чего вы аплодируете? Что я не худею? Я займусь этим", – говорил политик.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о своем большом страхе.

Источник: Взгляд
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