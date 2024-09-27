Лукашенко рассказал о своем страхе перед искусственным интеллектом

Президент признался, что опасается развития цифровых технологий

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил разработать проект создания в стране умной деревни. Но вместе с этим президент признался – современные технологии его страшат.

Во время встречи со студентами глава Белоруссии рассказал, что в своей работе привык полагаться на собственные силы. Через него каждый день проходит огромный поток информации, поэтому очень большое значение имеет умение ее систематизировать. Этому он в свое время научился в вузе.

К системам искусственного интеллекта Лукашенко относится настороженно и их не использует. По его словам, чем выше пост у человека, тем более осторожен он должен быть в технологическом плане.

"Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем", – заявил он.

Президент считает, что если в какой-то момент развития цивилизации необходимость в человеке отпадет, то это станет настоящей катастрофой. Такое будущее его сильно настораживает.

При этом Лукашенко указал, что понимает – в современном мире без технологий не обойтись. Поэтому их необходимо осваивать.

Ранее глава Белоруссии заявил, что молится Богу о своем здоровье. Об этом он сообщил на фоне слухов, что у него есть онкологическое заболевание.