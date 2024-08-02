Лукашенко заявил, что молится Богу о своем здоровье

Политик просит только об одном

Александр Лукашенко приехал в белорусский агргородок Прудок и поговорил с местными жителями. Во время беседы он высказался по поводу слухов о своем здоровье.

Известно, что последние несколько лет оппозиция регулярно делает заявление о раке простаты у президента. Якобы он регулярно проходит лечение после проведенной операции, хотя из-за этого у Лукашенко появились сопутствующие проблемы. Слухи усилились во времена ковида, когда на одном из публичных заседаний политика заметили с катетером на руке – в Минске отрицали, что у лидера были недуги.

Сам Лукашенко уверяет, что перед предстоящими выборами президента в Белоруссии он не страдает от каких-то проблем со здоровьем.

"Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", – заявил он.

Также лидер указал, что второй популярный слух о нем – это воровство денег. Александр Григорьевич отметил, что деньги не имеют для него такого большого значения. При этом оппозиция пытается убедить народ, что он спрятал все в Эмиратах.

"Если вы меня в чем-то обвиняете или я вас, так вы докажите это", – отметил политик.

Ранее Александр Лукашенко неожиданно высказался о поведении Зеленского на саммите НАТО.