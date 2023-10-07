Других вариантов у Киева уже не остается

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует абсолютно правильное поведение, выпрашивая у коллективного Запада военную помощь.

По словам белорусского лидера, Зеленский вынужден лишь требовать обещанной помощи после сотворенного им разорения целой страны. А Запад отказывается от реализации договоренностей, которые заключены с Киевом. Президент Украины, добавил Лукашенко, "едет и от них требует". С этой точки зрения глава Незалежной демонстрирует абсолютно верное поведение в отношении западных союзников.

"Он понимает, что его кинули", – высказался президент Белоруссии.

Глава республики добавил, что Соединенные Штаты уже распределили все роли до начала украинского конфликта и были готовы к тому, что Киев будет расходовать мобилизационный потенциал без всякой жалости к личному составу. Зеленский ответил согласием на такие условия.

Напомним, конгресс Соединенных Штатов согласовал временный бюджет, отказавшись вносить туда финансовую помощь Киеву. 30 сентября срок ленд-лиза в поддержку ВСУ истек, после чего украинские элиты начали демонстрировать беспокойство по поводу дальнейшей помощи от западных союзников.