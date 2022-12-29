В Белоруссии сделали важное заявление после падения ракеты ВСУ

В Белоруссии сделали важное заявление после падения ракеты ВСУ
Фото: соцсети
Военные раскрыли детали инцидента

Сегодня стало известно о падении на белорусской территории украинской ракеты, выпущенной, предположительно, из системы ПВО С-300. По данным военных республики, это случилось в промежутке между 10 и 11 часами утра – примерно в это же время стало известно о новом массированном обстреле Украины.

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов после происшествия выступил с важным заявлением. 

"Ситуация подобная с той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Польши",

– отметил он, указав на непреднамеренный обстрел Белоруссии со стороны Украины.

Источники в Минске говорят, что никаких ответных действий из-за падения ракеты предпринимать не будут. И вступление белорусских солдат в СВО не планируется. 

Ракета упала на белорусской территории после недавнего визита Александра Лукашенко в Россию, по итогам которого он заявил, что смог наконец согласовать все важные вопросы с Владимиром Путиным и прийти к взаимному пониманию. Дополнительных подробностей беседы он не приводил.

В это же время украинские и западные эксперты стали заявлять, что регулярные визиты президент Белоруссии в РФ связаны с попыткой Москвы втянуть Минск в конфликт. В Кремле подобные домыслы резко отвергают. При этом Лукашенко неоднократно заявлял, что со стороны Киева в ближайшее время возможны новые провокации. 

Источник: Беларусь сегодня ✓ Надежный источник
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