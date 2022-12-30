В падении украинской ракеты в Белоруссии нашли странности

В падении украинской ракеты в Белоруссии нашли странности
Фото: соцсети
Военные подтвердили, что сбили снаряд с помощью системы ПВО

Упавшая накануне ракета на белорусской территории озадачила Минск, Киев и Москву. Инцидент произошел утром, когда стало известно о новом ракетном обстреле Украины.

Власти Белоруссии не исключают, что произошедшее могло быть частью спланированной провокации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". На Украине выражают готовность организовать расследование инцидента, если в нем будут принимать страны без каких-либо политических связей с РФ. Российская сторона, в свою очередь, отмечает, что падение ракеты вызывает "крайнюю обеспокоенность" в Кремле.

Многие не сомневаются в самом факте произошедшего, однако политолог Андрей Суздальцев в своем Telegram отметил, что некоторые странности все же вызывают вопросы. 

Согласно официальному заявлению Минска, ракета была выпущена из украинской С-300 и сбита при залете за государственную границу Белоруссии. 

"Странное какое-то в Беларуси ПВО – очень так элегантно отбивает у вражеской ракеты буквально все – оперение, двигатель, оболочку, кроме боевой части", – написал эксперт.

Тем не менее, в интервью "Аргументы недели" он выразил мнение, что запуск украинской ракеты в сторону Белоруссии вряд ли был ошибкой оператора. По его мнению, ВСУ намеренно целились по месту, где падение снаряда не приведет к жертвам. Другой вопрос – что это было. Киев мог пойти на намеренную поровокацию, либо хотел напугать Александра Лукашенко после его недавнего визита в Россию. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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