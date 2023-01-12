Лукашенко пожаловался на Россию: Минск недоволен отношением Москвы

У обеих стран возники сложности в реализации поставленных ранее задач

Белорусский лидер Александр Лукашенко оценил прогресс по реализации намеченных союзных программ в различных отраслях с Россией. По его словам, план был выполнен примерно на 70%, но не в тех сферах, которые были для Минска приоритетными.

Президент напомнил, что страны договаривались о совместных усилиях, которые помогут существенно продвинуться в осуществлении равных прав хозяйствования.

"Однако часть важных для нас идет с отставанием от согласованных графиков. Мне докладывают, что по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры", – заявил он.

Больше всего он недоволен тем, что в области энергетики, промышленности и транспорта Белоруссия не ощутила "заметных подвижек".

Тем не менее, по его словам, некоторые вопросы по этой теме он уже обсудил с Владимиром Путиным во время недавней встречи, и развязки сложившейся ситуации были найдены.