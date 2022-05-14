Президент заявил, армия РБ сделал собственные выводы

Во время совещания по вопросу белорусского государственного оборонного заказа на 2022 год Александр Лукашенко заявил, что белорусам нужно перенять тактику, которую используют украинские солдаты.

Президент отметил, что среди военных особую популярность имеют танки Т-72 – это достаточно хорошее оружие. Но, отметил он, Белоруссия извлекла урок из спецоперации, и теперь белорусская армия должна сделать упор на большую мобильность. Подобный вывод помогла сделать тактика Украины.

Белорусский лидер заявил, что мобильные группы ВСУ оказались самыми эффективными. По его словам, они "мгновенно, неожиданно приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары". Реальных подтверждений слов Лукашенко нет.

Видео с заседания было опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого", однако позже его удалили.

Военные эксперты подчеркивают, что заявления президента РБ, вероятнее всего, носят исключительно субъективный характер, поскольку конкретных примеров он не привел. ВСУ действительно действительно имеют мобильные группы, но, отмечают аналитики, они не способны что-либо серьезно противопоставить российской армии, из-за чего постепенно сдают позиции в Донбассе.