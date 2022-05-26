Белоруссия экстренно создает южное командование у границ с Украиной - Лукашенко

Белоруссия экстренно создает южное командование у границ с Украиной - Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Времена требуют срочных мер, считает глава республики

Вооруженные силы Белоруссии намерены сформировать Южное оперативное командование, сообщил сегодня, 26 мая, глава государства Александр Лукашенко, выступая на совещании в Минобороны.

Как указал президент страны, на юге белорусские ВС открывают новое направление – иными словами, "новый фронт". Ранее в оборонном ведомстве республики выступали с подобным предложением в прошлом году. Теперь Минск решил усилить "южное крыло".

Военнослужащие вынуждены оперативно отрабатывать защиту этих рубежей. На южное направление отправлены силы спецопераций с батальонными тактическими группами, которые работают вместе с пограничниками. Речь идет об условии, которое крайне необходимо в сложившейся ситуации. Сам глава республики получает информацию от командования и "чувствует", что войска показывают отличные результаты. Теперь же необходимо отработать все задачи, связанные с планированием на соответствующем направлении.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские войска должны перенять тактику, используемую вооруженными силами Украины, и сделать ставку на мобильность – Минск смотрит на решения, которые принимает Киев.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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