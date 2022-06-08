Доказательства передали в Москву

В Минске заявляют, что массовые протесты в стране после выборов 2020 года были оплачены западными фондами. Белорусским властям удалось выяснить, кто именно был причастен к финансированию минской весны. Как пишет Telegram-канал "Незыгарь", поименный список с российскими гражданами Александр Лукашенко уже передал в Москву.

Согласно этим данным, фонд BYSOL собирал средства на белорусскую революцию – всего удалось получить 14 млн евро. Свои пожертвования туда вносили многие российские знаменитости: Максим Галкин, Андрей Макаревич, Юрий Дудь*, Олег Дерипаска, Петр Авен, Дмитрий Муратов и другие. Насколько информация правдива – неизвестно. Подтверждений данных нет.

Сообщается, что в ближайшее время поименный список будет опубликован белорусским телеканалом ОНТ.

*признан иноагентом в России