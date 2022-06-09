Россия выделит Белоруссии еще 1,5 миллиарда долларов

Обе страны займутся реализацией проектов по импортозамещению

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Москва выделит Минску дополнительные средства на участие в программах по импортозамещению. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом, передает "Спутник. Беларусь". 

Президент отметил, что у Белоруссии есть все необходимые ресурсы для участия в программах – он предложил российской стороне проекты, которые в перспективе будут востребованы в обеих странах. Россия согласилась, выделив на все 1,5 млрд долларов, сообщает МИР24

Как указал Лукашенко, без импортозамещения государствам будет тяжело развиваться, а полагаться постоянно на китайское производство нельзя. 

Источник: Спутник. Беларусь
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