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Белорусский политолог Валерий Карбалевич оценил слова Александра Лукашенко о подготовке Запада к нападению на Россию. Он полагает, что так президент пытался показать значимость белорусских солдат на западных рубежах.
Ранее Лукашенко заявил, что обсудил с Владимиром Путиным вероятный стратегический план западных стран – он полагает, что они хотят напасть на Россию со стороны Белоруссии и Украины. Разъяснять, какие именно государства готовят атаку, или приводить доказательства своих слов лидер не стал.
Кабалевич полагает, что так Лукашенко пытался избежать участия белорусских солдат в спецоперации – они остро нуждаются для защиты границ от стран НАТО.
"Есть и еще одна причина. Ему нужно оправдаться перед белорусским народом, почему страна оказалась в такой ситуации", – указал эксперт.
По его словам, именно поэтому президент регулярно говорит, что Белоруссия вместе с Россией стоит против НАТО, а также сообщает о намерении Польши захватить западные территории Белоруссии.
Ранее белорусские власти предложили ограничить выезд из страны некоторых граждан. Ограничения коснуться и сотрудников практически всех силовых ведомств страны – в случае принятия инициативы, их обяжут сдать биометрические паспорта.
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