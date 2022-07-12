Эксперт полагает, что белорусский лидер преследовал сразу две цели

Белорусский политолог Валерий Карбалевич оценил слова Александра Лукашенко о подготовке Запада к нападению на Россию. Он полагает, что так президент пытался показать значимость белорусских солдат на западных рубежах.

Ранее Лукашенко заявил, что обсудил с Владимиром Путиным вероятный стратегический план западных стран – он полагает, что они хотят напасть на Россию со стороны Белоруссии и Украины. Разъяснять, какие именно государства готовят атаку, или приводить доказательства своих слов лидер не стал.

Кабалевич полагает, что так Лукашенко пытался избежать участия белорусских солдат в спецоперации – они остро нуждаются для защиты границ от стран НАТО.

"Есть и еще одна причина. Ему нужно оправдаться перед белорусским народом, почему страна оказалась в такой ситуации", – указал эксперт.

По его словам, именно поэтому президент регулярно говорит, что Белоруссия вместе с Россией стоит против НАТО, а также сообщает о намерении Польши захватить западные территории Белоруссии.

Ранее белорусские власти предложили ограничить выезд из страны некоторых граждан. Ограничения коснуться и сотрудников практически всех силовых ведомств страны – в случае принятия инициативы, их обяжут сдать биометрические паспорта.