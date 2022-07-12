Владимир Путин лично следит за развитием событий

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что переговорил с нашим главнокомандующим Владимиром Путиным по поводу стратегических планов западной коалиции по нападению на Российскую Федерацию.



Белорусский президент сообщил, что западные агрессоры рассматривают возможность атаковать нашу страну через территорию Украины и Белоруссии. По словам Лукашенко, сейчас на Западе активно разрабатывают стратегические планы вторжения в Российскую Федерацию.

Разумеется, западные разработки не остались без внимания Москвы и Минска. Основной удар планируется нанести через украинскую и белорусскую территории, что уже известно лидеру нашей страны.

Подробностями переговоров с Владимиром Владимировичем Лукашенко поделился во время своего выступления в столице Белоруссии на церемонии чествования выпускников военных вузов.

Тем временем, российские войска планируют укрепить новым сверхмощным оружием. Над ракетой-убийцей "Змеевик" уже активно работают отечественные конструкторы.