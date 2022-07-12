Раскрыты планы Запада по нападению на Россию

Раскрыты планы Запада по нападению на Россию
Фото: www.unsplash.com
Владимир Путин лично следит за развитием событий

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что переговорил с нашим главнокомандующим Владимиром Путиным по поводу стратегических планов западной коалиции по нападению на Российскую Федерацию.

Белорусский президент сообщил, что западные агрессоры рассматривают возможность атаковать нашу страну через территорию Украины и Белоруссии. По словам Лукашенко, сейчас на Западе активно разрабатывают стратегические планы вторжения в Российскую Федерацию.

Разумеется, западные разработки не остались без внимания Москвы и Минска. Основной удар планируется нанести через украинскую и белорусскую территории, что уже известно лидеру нашей страны.

Подробностями переговоров с Владимиром Владимировичем Лукашенко поделился во время своего выступления в столице Белоруссии на церемонии чествования выпускников военных вузов.

Тем временем, российские войска планируют укрепить новым сверхмощным оружием. Над ракетой-убийцей "Змеевик" уже активно работают отечественные конструкторы.

Источник: Сайт Александра Лукашенко ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Зеленский анонсировал "неприятный сюрприз для России"

И пообещал довести все нужные данные до ВСУ

Становление Трасс премьером Британии не сулит России ничего хорошего - эксперт

Ни один из кандидатов не настроен к Москве менее резко, чем Джонсон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей