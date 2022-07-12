"Ракета-убийца": в России придумали новое сверхмощное оружие

"Ракета-убийца": в России придумали новое сверхмощное оружие
Авианосцы. Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Любопытную информацию удалось узнать журналистам

Уже в ближайшее время на вооружении Военно-морского флота России должна появиться супермощная баллистическая ракета, получившая название "Змеевик". Такие данные оказались в распоряжении журналистов благодаря источнику, знакомому с ситуацией.

Сообщается, что сейчас отечественные умельцы активно работают над созданием комплекса, который станет настоящей "ракетой-убийцей авианосцев". Такое высокоэффективное оружие серьезно увеличит боевую мощь нашей армии.

Стало известно, что работы над созданием ракеты с гиперзвуковым боевым оснащением ведутся на протяжении достаточно длительного времени и вскоре должны увенчаться успехом. Главная задача нового оружия – поражать цели на воде, в первую очередь, речь идет об авианосцах, отмечает интернет-издание РИА ФАН.

Также сообщается, что после успешной разработки и прохождения всех испытаний ракету планируют поставить на службу береговых ракетных частей Военно-морского флота Российской Федерации, передает URA.RU. Специалисты уверены, что "Змеевик" серьезно увеличит силы наших бойцов.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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