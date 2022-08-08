Варшаву ненавидят уже все соседи, заявил батька

Ряд политиков из Польши ведут себя совершенно неадекватно – с неприкрытой агрессией в отношении соседей. Однако и в Белоруссии есть этнические поляки, которые себе подобного поведения не позволяют. За границей же официальные лица в Варшаве наговорили настолько, что рейтинг местных властей упал ниже 30 процентов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам главы государства, польский истеблишмент натурально прирос к "американской кобыле", на которую давно уселся и "скачет" по всей Европе. Соседи пытаются терпеть Варшаву, которая не скрывает своих поистине имперских устремлений – к примеру, "оттяпать" часть Белоруссии.

"Не получится. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать", – высказался Лукашенко.



Польские власти отказываются признавать действующего президента Белоруссии легитимным лидером страны. С 2020 года политические отношения между лидерами практически разрушены, Варшава продолжает поддерживать белорусских оппозиционеров.