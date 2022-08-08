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Ряд политиков из Польши ведут себя совершенно неадекватно – с неприкрытой агрессией в отношении соседей. Однако и в Белоруссии есть этнические поляки, которые себе подобного поведения не позволяют. За границей же официальные лица в Варшаве наговорили настолько, что рейтинг местных властей упал ниже 30 процентов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По словам главы государства, польский истеблишмент натурально прирос к "американской кобыле", на которую давно уселся и "скачет" по всей Европе. Соседи пытаются терпеть Варшаву, которая не скрывает своих поистине имперских устремлений – к примеру, "оттяпать" часть Белоруссии.
"Не получится. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать", – высказался Лукашенко.
Польские власти отказываются признавать действующего президента Белоруссии легитимным лидером страны. С 2020 года политические отношения между лидерами практически разрушены, Варшава продолжает поддерживать белорусских оппозиционеров.
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