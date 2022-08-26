Белоруссия готова наносить ядерные удары

Белоруссия готова наносить ядерные удары
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У Республики появились все возможности для ведения тотальной войны

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о серьезных изменениях в армии Республики. Так, у Минска теперь есть возможность наносить мощные ядерные удары.

Для повышения боевой способности белорусских военнослужащих самолеты Республики были переоборудованы для несения ядерных ракет. Модификацию прошли хорошо зарекомендовавшие себя на поле боя Су-24.

Батька сообщил, что некоторое время назад им вместе с российским главнокомандующим Владимиром Путиным было объявлено, что вскоре Белоруссия обзаведется самолетами, которые смогут участвовать в тотальной ядерной войне.

"Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!" – подчеркнул глава Белоруссии.

Александр Лукашенко особо отметил, что возглавляемая им страна готова столкнуться лбами с коллективным Западом и даст достойный отпор в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса.

Источник: Спутник. Белоруссия ✓ Надежный источник
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