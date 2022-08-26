"Пацан болтает": Лукашенко вышел из себя после слов Шольца о Белоруссии

"Пацан болтает": Лукашенко вышел из себя после слов Шольца о Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Батька вышел из себя после выпада канцлера

Независимость белорусского государства не обсуждается и не подлежит никакому сомнению, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая перед СМИ на одном из минских технических предприятий.

Батька вспомнил о своем диалоге с немецким канцлером Олафом Шольцем: тот по секрету рассказал, что якобы общался с президентом РФ Владимиром Путиным перед СВО, и тот будто бы заявил, что ни Белоруссия, ни Украина не могут обрести независимость в государственном статусе.

Лукашенко указал, что подобные темы, даже если они могут состояться, носят крайне закрытый характер, а потому на подобные слухи не нужно никак реагировать.

Однако те, кто сомневается в независимости республики, не удостоены даже диалога и ответа главы государства, заявил Лукашенко. Что касается Шольца, то он, по мнению белорусского лидера, привык делать не относящиеся к делу заявления, которые можно просто считать брошенными на ветер словами.

"Поэтому советую не воспринимать слова этого этого пацана. Повзрослеет, если немцы сами не выгонят, и поймет, просто болтун", – высказался Лукашенко.

А еще белорусский лидер пригрозил всем недругам ядерным оружием.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
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