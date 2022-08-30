"Наелся президентства": Лукашенко не хочет превращаться в "живую мумию"

"Наелся президентства": Лукашенко не хочет превращаться в "живую мумию"
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Батька заявил, что устал от политики

Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что вовсе не пытается сохранить за собой кресло на посту главы государства до последних лет своей жизни. В ходе выступления он признался, что уже "наелся президенства".

Лукашенко упредительно заявил, что понимает все последствия своих высказываний: недоброжелатели начнут говорить, что он боится народа и готов под шумок организовать себе пару лет на посту президента после окочания действующего срока.

"Но у меня такой цели не было никогда. И стремиться я к ней не собираюсь", – высказался белорусский лидер.

Глава государства добавил, что не считает для себя проблемой вопрос дальнейшей передачи власти. Эта тема, напротив, должна больше заботить белорусское правительство.

Ранее Лукашенко резко ответил на заявления европейских официальных лиц, обвинив их в отсутствии политического опыта. Президент республики проехался по канцлеру Германии Олафу Шольцу, которого назвал "пацаном" из-за "болтливости".


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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